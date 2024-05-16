Россия и Китай будут укреплять контакты по линии банков

Россия и Китай будут и дальше укреплять контакты по линии банков и активно задействовать национальные системы платежей для обслуживания экономических операторов. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Взаимные торговля и инвестиции [РФ и КНР] надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках», — подчеркнул он.

До этого Путин отметил, что около 90% всех расчетов между Россией и Китаем проходят в национальных валютах: рублях и юанях. Российский президент также указал на хорошие темпы роста торговли между странами.

Кроме того, Путин указал на значительный рост поставок российского продовольствия на рынок Китая. По его словам, экспорт подскочил в 1,5 раза, достигнув $7,6 млрд.

Ранее переговоры Путина и Си в Пекине завершились.