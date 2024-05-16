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В России начали испытывать систему наблюдения за беспилотниками

В России начали испытания системы наблюдения за беспилотниками

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Shutterstock

Генеральный директор ООО «Авиателекоминвест» Александр Игнатьев рассказал, что в России начали испытывать систему наблюдения за беспилотниками для регулирования полетов большой авиации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Игнатьева, испытания проходят на аэродроме Путилово под Санкт-Петербургом. Они позволят соединить в небе полеты всех видов воздушных судов с учетом требований безопасности.

«Разрабатываемые нами решения являются технологической основой безопасного использования БВС как в совместном с пилотируемыми воздушными судами пространстве, так и в выделенных окружениях, таких, как очень малые высоты... и пространство городской аэромобильности», — пояснил Игнатьев.

Он добавил, что совместные полеты с бортами малой авиации пройдут в конце мая.

До этого военный эксперт Алексей Леонков говорил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) стали эффективнее в борьбе с ракетами ATACMS.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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