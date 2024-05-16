Дима Билан рассказал, как меняет имидж без помощи пластических операций

Певец Дима Билан в интервью «Телепрограмме» рассказал, как меняет имидж при помощи бороды и усов.

«Сейчас снимается очень много проектов. Можно менять образы, не прибегая к пластическим операциям, просто отращивая усы и сбривая их. Можно ходить с усами, можно с бородой, а можно вообще без всего. И это будут абсолютно разные люди», — улыбнулся Билан.

Артист отметил, что новая прическа без бороды придает ему совершенно другое настроение. По словам Билана, когда он ходит по городу без бороды и усов, его узнают не так часто. Музыкант также признался, что вовсе не смотрел «Евровидение», так как у него были другие дела.

25 апреля Дима Билан обратился к Гузель Хасановой со сцены на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2024». Он попросил победительницу проекта «Новая Фабрика звезд» подняться, обратившись к ней со словами: «Любовь моя». Затем знаменитости обнялись. Поклонники артиста заподозрили, что у звезд может быть роман.

Ранее Дима Билан объяснил, почему не ходит к психологам.