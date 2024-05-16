Российские следователи заочно предъявили обвинение экс-замминистра обороны Украины

СК РФ заочно предъявил обвинение бывшему замминистра обороны Украины Петру Мехеду. Об этом пишет ТАСС.

Обвинения также предъявили бывшему начальнику главного оперативного управления — заместителю начальника генерального штаба ВСУ Виктору Бокию.

По данным ведомства, обвиняемые руководили так называемой антитеррористической операцией (АТО) в Донбассе. Из-за их преступлений пострадали минимум 165 человек, а также оказались разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры. Сейчас следователи принимает меры к розыску и аресту мужчин.

До этого СК заочно предъявил обвинение бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе Нацбанка Украины Степану Кубиву.

По данным ведомства, они принимали решение о начале АТО в Донбассе и финансировали ее за счет денег госбюджета. Сейчас ведомство принимает меры, чтобы задержать и арестовать украинских чиновников.

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