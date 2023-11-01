В Московской области продолжается реконструкция самого большого городского вокзала в регионе, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В сентябре на Железнодорожной начали останавливаться поезда D4. К запуску мы с РЖД реконструировали часть вестибюля с выходом к улице Советская и две платформы — смонтировали здесь лифты и эскалаторы, обновили навигацию. Вместе с ЦППК установили турникеты, кассы и билетопечатающие автоматы», — сказал Ликсутов.

По его словам, на следующем этапе будут реконструированы две платформы и построена северная часть вестибюля.

«Уже сейчас с РЖД ведем работы на платформе №3: ее закрыли в октябре. Потом приступим к платформе №4. Сделаем их такими же удобными и современными, какими уже сделали платформы для поездов D4», — отметил Ликсутов.

Также руководитель столичного департамента транспорта заявил, что для жителей Московской области железная дорога является самым удобным и быстрым способом добраться до центра столицы.

«В этом году наземное метро пришло в Балашиху, в район Железнодорожный, где проживает более 150 тыс. человек. Для местных жителей железная дорога — самый удобный и быстрый способ добраться до центра столицы, потому мы сделали этот маршрут еще удобнее и доступнее. До конца 2025 года мы обновим подвижной состав на D4, а также продолжим реконструкцию станций и создание московских городских вокзалов по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — заключил он.

Ранее Максим Ликсутов рассказал, что на МЦД в 2024 году запустят первую «Иволгу 4.0».