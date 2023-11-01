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Россиянам рассказали, какие привычки помогут сохранить здоровье сердца и сосудов

Профессор Копылов: отказ от курения поможет сохранить здоровье сердца и сосудов

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Freepik.com

Здоровье сердца и сосудов зависит не только от отсутствия стресса на работе, но и от других факторов. Об этом kp.ru рассказал директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук Филипп Копылов, комментируя исследование ученых исследовательского центра Университета Лаваля в Квебеке (Канада). Эксперты установили, что стресс и перегрузки на работе, а также несоответствие между затраченными усилиями и полученным вознаграждением заметно повышают угрозу сердечно-сосудистых заболеваний.

В связи с этим Копылов советует обращать внимание на те составляющие, которые сотрудник может взять под контроль. Прежде всего, по словам эксперта, важно следить за артериальным давлением и измерять его раз в год, начиная с 35-40 лет. Также ежегодно с 35-40 лет стоит проверять уровень глюкозы и холестерина в крови.

По словам профессора, сохранить здоровье сердца и сосудов поможет здоровый сон и подвижный образ жизни. Самой безопасной и полезной для системы кровообращения нагрузкой является кардиоходьба, заметил он. Еще один совет — отказ от курения. Копылов отметил, что данный фактор является более опасным для здоровья, чем стресс.

Практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс до этого рассказал, что стресс на работе в первую очередь происходит из-за неоправданных ожиданий. Многие люди ждут идеального отношения к себе со стороны руководства, коллег, а также отсутствия рутины, пояснил он.

Ранее стало известно, что больше половины россиян заедают стресс.

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