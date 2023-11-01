Более половины россиян имели конфликты с арендодателями

Более половины россиян попадали в конфликтные ситуации с арендодателями. Об этом свидетельствуют результаты опроса СК «Росгосстрах» и банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ), которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно данным опроса, 63% россиян хотя бы раз в жизни снимали жилье и 56% из них имели конфликты с арендодателями.

Отмечается, что запреты арендодателей в основном касаются содержания животных. Каждый третий владелец жилья запрещает держать их в съемной квартире. Еще 26% арендодателей требуют, чтобы в съемном жилье проживал только сам квартирант. Они запрещают приглашать гостей на долгий срок или проживать с партнером.

23% владельцев жилья запрещают менять интерьер, а 22% — даже мебель. И только у 12,5% квартиросъемщиков нет никаких запретов.

До этого газета «Известия» писала, что цены на аренду квартир в России за последние два месяца поднялись в среднем на 10-15%.

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