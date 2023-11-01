Авторитетов предложено не содержать отдельно в СИЗО

Российское правительство предложило убрать из законопроекта об изоляции при содержании в СИЗО фигурантов ряда террористических преступлений, а также обвиняемых в занятии высшего положения в преступной иерархии. Помещение таких лиц в отдельные камеры «может негативно отразиться на решении задач оперативно-розыскной деятельности», указано в документе, на который ссылается газета «Ведомости».

Поправку об изоляции «авторитетов» внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Александром Хинштейном в 2019 г. В первом чтении инициатива была принята 13 июля нынешнего года.

«Данная категория лиц представляет особую общественную опасность в связи с возможностью координации преступных действий, наличием устойчивых преступных связей, а также негативным воздействием на содержащихся вместе с ними в следственных изоляторах подозреваемых и обвиняемых», — полагают авторы законопроекта.

Юрист Алексей Федяров считает, что нет разницы между лидером организованного преступного сообщества (ОПС), которого в соответствии с поправками будут изолировать в СИЗО, и авторитетом, выведенным из-под действия законопроекта: «В любом случае любой вор в законе — это лидер ОПС или какой-то определенной группы».

По словам юриста, дополнительно изолировать авторитетов в местах изоляции неправильно, поскольку «с ними тоже нужно вести криминалистическую и оперативно-розыскную работу». Зачастую с ними конфиденциально сотрудничают в интересах правоохранительных органов.

Корректируя закон, власти находят компромисс между пользой от оперативно-розыскных мероприятий в местах изоляции и устранением организованной преступности, заявил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

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