Россиянам назвали мифы о преимуществах соискателей со знанием английского

Пункт «свободное владение английским» в резюме не гарантирует вам высокую должность в международной компании. Преподаватель английского и фонетист Пери Абраамян рассказала «Газете.Ru», почему не любой английский открывает карьерные возможности.

Первый миф — сертификат пожизненно подтверждает уровень владения языком.

«Существуют несколько мировых систем оценки уровня английского языка для взрослых, но наибольшей популярностью пользовались международные экзамены IELTS и CAE/ FCE (Cambridge Exams). На трудовом рынке наличие подобных сертификатов очень долго считалось выигрышным дополнением к резюме с двумя важными «но», которые соискатели предпочитали игнорировать: сроки давности и фактическое использование своих знаний. Во-первых, язык — живой навык, овладеть которым раз и навсегда невозможно. Требуется регулярная практика, обновление фонетических, лексических и грамматических знаний, а также улучшение беглости речи и классического произношения. Второй важный пункт: академическое знание не гарантирует высокого уровня владения языком. Учитывая нынешнюю ситуацию с невозможностью сдать международные экзамены, политика найма уже пересматривается — вводятся внутренние тестирования от компаний, и собеседования проводятся на английском, а сертификаты продолжают терять свою силу.

Второй миф касается того, что свободная речь измеряется быстрым темпом.

«Многие ошибочно путают понятие беглости речи (fluency) со скоростью речи. В разговорной речи ценится использование трендовых слов, знание правил слияния слов и, безусловно, владение классическим британским произношением — Modern Received Pronunciation (Modern RP)», — отметила эксперт.

Заблуждением является и то, что акцент не имеет значения.

«Достаточно просто представить: собеседование в крупном холдинге, на руках у HR-менеджера ваше идеальное резюме, и тут вам предлагают перейти на английский. Вы начинаете говорить и звучите с ярко-выраженными [ze] вместо утонченного межзубного [ðe] — впечатление, к сожалению, будет испорчено. Дело в том, что владение классическим произношением — это не только четкость речи, но и уважение социокультурных ценностей, которые несет язык. А их упускание, соответственно, говорит о том, что по-настоящему свободно языком вы не владеете», — добавила она.

Наконец, владение языком не сводится к тому, чтобы знать много слов и грамматических правил.

«Реальное знание иностранного языка равно не объему словаря или количеству используемых времен, а скорее тому, насколько гибко вы можете английским языком пользоваться. В том числе понимать на слух разные диалекты и акценты, правильно улавливать контекст коммуникации и решить с помощью языка любую задачу», — обратила внимание специалист.

Когда тренируете очередной раздел слов, не забывайте проверить, как слово звучит на классическом RP, и старайтесь сразу запомнить корректный вариант.

«Владение языком не может быть окончательным, поскольку это другая, отличная от вашей родной, постоянно обновляющаяся языковая система. Чтобы сделать английский язык вашим реальным преимуществом перед работодателем, уделите внимание не только лексике и грамматике, а также беглости речи и чистоте произношения», — резюмировала фонетист.

Ранее была создана нейросеть для собеседования менеджеров.