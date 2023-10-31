Школьник получил травму головы на тренировке

В Новосибирске мать десятилетнего мальчика рассказала о травме ребенка на занятии по боксу. Об этом сообщает NGS.ru.

В беседе с журналистами женщина сообщила, что ее сын пришел в спортзал и не поздоровался с тренером. После того, как мужчина обратил на проступок внимание, школьник исправился и отправился в раздевалку.

«На занятии тренер поставил моего ребенка в спарринг по очереди против четверых мальчиков. Ребята начали его бить, но тренер не остановил это», — поделилась родительница.

По ее словам, педагог сказал мальчику не жаловаться. Все это продолжалось шесть раундов. В разговоре с матерью тренер сообщил, что таким образом формирует дисциплину.

Дома школьник рассказал матери о головной боли. Его госпитализировали и диагностировали сотрясение мозга, на данный момент пострадавший находится в больнице.

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