Туроператоры рассказали о самом бюджетном отдыхе в Азии

У российских туристов растет популярность на путешествия в страны Азии. Это связано с открытием Китая и увеличением количества рейсов, считает гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Самые бюджетные варианты для отдыха среди стран Азии можно найти на Шри-Ланке и в Таиланде, рассказал он в интервью НСН.

На Шри-Ланке и в Таиланде больше вариативность предложения – много перелетов и отелей разных ценовых категорий, отметил Арутюнов.

«Минимальный перелет стоит в районе 40-50 тысяч в страны Азии, – добавил он. – Если мы говорим о недельном проживании, то примерно такие же деньги будет стоить проживание на человека. То есть, на двоих это будет стоить в самом лучшем случае от 200 тысяч рублей».

На рост популярность Азии у россиян повлияло соглашение о визовом режиме, которое позволяет отправлять группы от 5 до 50 человек, добавил эксперт. Кроме того, сегодня у жителей больше выбора и стыковочных рейсов в Индонезию, Таиланд, заключил он.

В этом сезоне у россиян самым популярным направлением для путешествий предстоящей зимой стал Таиланд, на втором и третьем местах – ОАЭ и Египет.

В Госдуме жителям посоветовали во время ноябрьских праздников отдохнуть в Калининграде, на Кавказе или на озере Байкал.