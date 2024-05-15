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Стали известны доходы арестованного по делу о взятке главного кадровика Минобороны

Кадровик МО Кузнецов за 4 года приобрел участок на 15 соток и советскую «Волгу»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Начальник главного управления кадров министерства обороны России Юрий Кузнецов, которого обвиняют во взяточничестве, за четыре года службы приобрел советский автомобиль «Волга», долю в квартире и 15 соток земли. Об этом сообщает РИА Новости.

Кузнецов и его жена, если верить декларациям, с 2015 по 2019 год купили два автомобиля и приобрели участок земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров, а также квартиру. Доход кадровика в 2019 году составил более 4,5 млн руб., это на миллион больше, чем в 2015 году.

В 2015 году у Кузнецова и его супруги в пользовании имелись две квартиры — на 156,5 и 72,2 квадратных метра. У него были в собственности BMW Х5 и Toyota Corolla, у его супруги — Nissan Tiida. Заработал за этот год Кузнецов 3,4 млн руб., его жена — 3,1 млн руб.

В 2016 году Кузнецовы приобрели квартиру в 156,5 «квадратов» в долевую собственность, однако второй квартиры в декларации уже не было. В 2017 году они купили второй автомобиль — Audi A7, спустя год его уже не было в декларации, зато супруги купили два земельных участка в 1,5 тысячи «квадратов» каждый.

В 2019 году жена Кузнецова приобрела в собственность нежилое помещение, начальник главного управления кадров Минобороны РФ купил себе советский автомобиль «Волга».

В 2021 году из-за подписания закона о включении в перечень лиц, которые подлежат государственной защите, госслужащих ВС РФ, принимавших участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки — участников спецопераций и сотрудников Росгвардии, дынные о них перестали публиковаться. С прошлого года антикоррупционные декларации перестали публиковаться в открытом доступе из-за проведения специальной военной операции.

Начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде коттеджа на Кубани

Ранее жене и дочери Кузнецова стало плохо во время обысков.

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