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Аэропорты двух городов РФ временно закрыли для самолетов

Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют рейсы

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

По словам представителя Росавиации, такое решение принято для безопасности полетов.

Накануне у самолета, следовавшего из Петербурга, отказала относящаяся к навигации инерциальная система. Борт следовал в Челябинск, но в момент, когда судно пролетало над Вологодской областью, стало известно о проблемах с системой. Несмотря на это, самолет проследовал до аэропорта в пункте назначения.

Как сообщила Ura.ru, рейс приземлился в Челябинске своевременно. Журналисты направили запросы в единый центр организации воздушного движения РФ и в пресс-службу аэропорта Челябинска, но ответов не получили.

Также в Подмосковье самолет слишком низко пролетел над проезжей частью. Водитель автомобиля, регистратор которого снимал произошедшее, резко перестроился, чтобы избежать столкновения. Воздушное судно пролетело мимо, не задев машины на проезжей части.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» увеличит количество рейсов между Москвой и Казанью.

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