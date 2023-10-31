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Психолог рассказал, как избавиться от стресса на работе

Психолог Хорс: принятие недостатков коллектива избавит от стресса на работе

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Depositphotos

Практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс в эфире «Радио 1» рассказал, как избавиться от стресса на работе. По его словам, подавленность и эмоциональное выгорание происходят в первую очередь из-за неоправданных ожиданий. Многие люди ждут идеального отношения к себе со стороны руководства, коллег, а также отсутствия рутины, пояснил он.

«Человек думает, что он выгорает, потому что начальник ему не дает расти, орет на него, или человек не видит ценности своего труда. Но на самом деле он выгорает, потому что считает, что начальник не должен орать, что сам он должен быть воодушевлен своей работой и видеть ценность своего труда, а еще, что его коллеги должны поддерживать и быть соратниками. Эти ожидания создают ему боль», — сказал Хорс.

Он подчеркнул, что важно принять действительность, не ожидая ничего от других людей. Если не удалось разобраться с ожиданиями относительно своей нынешней работы, такой же внутренний конфликт будет сопровождать и в другой организации, заключил психолог.

В октябре опрос SuperJob показал, что в тройку самых важных характеристик офиса, способных повысить продуктивность работы персонала, входят качественная мебель, низкий уровень шума и комфортная освещенность — их указали 54, 53 и 51% офисных работников соответственно.

Ранее стало известно, что больше половины россиян заедают стресс.

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