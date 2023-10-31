Психолог рассказал, как избавиться от стресса на работе

Практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс в эфире «Радио 1» рассказал, как избавиться от стресса на работе. По его словам, подавленность и эмоциональное выгорание происходят в первую очередь из-за неоправданных ожиданий. Многие люди ждут идеального отношения к себе со стороны руководства, коллег, а также отсутствия рутины, пояснил он.

«Человек думает, что он выгорает, потому что начальник ему не дает расти, орет на него, или человек не видит ценности своего труда. Но на самом деле он выгорает, потому что считает, что начальник не должен орать, что сам он должен быть воодушевлен своей работой и видеть ценность своего труда, а еще, что его коллеги должны поддерживать и быть соратниками. Эти ожидания создают ему боль», — сказал Хорс.

Он подчеркнул, что важно принять действительность, не ожидая ничего от других людей. Если не удалось разобраться с ожиданиями относительно своей нынешней работы, такой же внутренний конфликт будет сопровождать и в другой организации, заключил психолог.

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