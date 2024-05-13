Защита арестованного в России американского военного обжаловала меру пресечения

Защита сержанта Армии США Гордона Блэка, которого арестовали во Владивостоке за кражу, обжаловала меру пресечения. Об сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева, передает РИА Новости.

Она отметила, что поступила жалоба от стороны адвоката, предоставлен срок для принесения возражений до 20 мая. Суд арестовал Блэка до 2 июля по статье «кража».

До этого сообщалось, что Гордон Блэк прибыл в Россию из Южной Кореи, где он служил в составе американского контингента. При этом в Пентагоне подчеркнули, что поездки во Владивосток мужчина предпринимал без разрешения руководства.

По данным МВД, 34-летний американец обокрал 32-летнюю гражданку России. Интернациональная пара познакомилась в Южной Корее, куда девушка приехала на заработки. После того, как гражданин США 10 апреля приехал к россиянке, они поссорились, после чего та обнаружила пропажу крупной денежной суммы и обратилась в полицию.

7 мая стало известно, что американские военные начали расследование обстоятельств, связанных с поездкой в РФ Блэка.

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