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Президент Литвы заявил, что голосовал «за стабильность»

Президент Литвы Науседа заявил, что проголосовал за стабильность

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Претендующий на переизбрание в рамках президентских выборов в Литве действующий глава государства Гитанас Науседа сообщил, что сам он проголосовал «за стабильность» в стране. Об этом он заявил журналистам на избирательном участке, его слова приводит ТАСС.

«Я голосовал за стабильность, постоянство и последовательность в делах», — подчеркнул Науседа.

Вечером 12 мая сообщалось, что Науседа лидировал на президентских выборах после обработки данных с более половины избирательных участков страны. По имеющимся официальным данным, после обработки данных 1008 участков из 1895 действующий президент набирает 49,63% от количества проголосовавших. Это составляет 27,62% от общего числа избирателей. Для того, чтобы победить, Науседе в первом туре необходимо набрать более 50% голосов, при этом получив поддержку не менее трети всех избирателей Литвы.

Ранее глава МВД Литвы пожаловалась на своего президента в прокуратуру.

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