В Мариуполе 9 Мая сбили три украинских беспилотника, летевших в людные места

Украинские военные 9 мая пытались атаковать места массового скопления людей в Мариуполе при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Донецкой народной республике (ДНР).

«9 мая в Мариуполе системой РЭБ сбиты три БПЛА типа летающее крыло, несущие на себе самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. В ходе расшифровки полетного задания установлено, что беспилотники были нацелены на места массового скопления людей в Мариуполе», — заявили в ведомстве.

Всего за неделю средства РЭБ подавили над пятью крупными городами ДНР более 300 беспилотников украинских войск.

10 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР), в результате атаки загорелось нефтехранилище.

11 мая сообщалось, что украинская армия нанесла удар по Ленинскому району Донецка из РСЗО HIMARS. Недалеко от этого места шла подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня республики.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что бойцы ВСУ на фоне неудач на фронте пытаются остановить продвижение российских войск, поэтому бьют по гражданской инфраструктуре.

Ранее в Донецке в результате атаки беспилотника пострадала женщина.