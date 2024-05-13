Российский холдинг заключил контракты на импортозамещение на 100 млн рублей

Военно-промышленный холдинг KMZ заменит детали для оборудования покинувших российский рынок компаний стран Запада и уже заключил соответствующие контракты с предприятиями РФ на сумму свыше 100 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего директора KMZ Михаила Даниленко.

«Объем заказов по таким договорам <...> составляет более 100 млн рублей только в части реинжиниринга комплектующих для оборудования, производители которого ушли с российского рынка», — заявил топ-менеджер холдинга.

Даниленко отметил, что в настоящее время KMZ активно разрабатывает и выпускает детали для брендов MAN, Liebherr и других. Для этого организация использует новейшие технологии по типу 3D-печати, 3D-сканирования и спектрального лабораторного анализа, а сотрудники холдинга регулярно повышают квалификацию.

Холдинг KMZ участвует в производстве комплектующих для военной техники во всех сегментах этого направления промышленности: от подлодок и катеров до стратегических сил ядерного сдерживания. Также организация занимается испытаниями дизельных двигателей.

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