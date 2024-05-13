Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский холдинг заключил контракты на импортозамещение на 100 млн рублей

Холдинг KMZ заключил контракты на замену западных изделий на 100 млн рублей

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Военно-промышленный холдинг KMZ заменит детали для оборудования покинувших российский рынок компаний стран Запада и уже заключил соответствующие контракты с предприятиями РФ на сумму свыше 100 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего директора KMZ Михаила Даниленко.

«Объем заказов по таким договорам <...> составляет более 100 млн рублей только в части реинжиниринга комплектующих для оборудования, производители которого ушли с российского рынка», — заявил топ-менеджер холдинга.

Даниленко отметил, что в настоящее время KMZ активно разрабатывает и выпускает детали для брендов MAN, Liebherr и других. Для этого организация использует новейшие технологии по типу 3D-печати, 3D-сканирования и спектрального лабораторного анализа, а сотрудники холдинга регулярно повышают квалификацию.

Холдинг KMZ участвует в производстве комплектующих для военной техники во всех сегментах этого направления промышленности: от подлодок и катеров до стратегических сил ядерного сдерживания. Также организация занимается испытаниями дизельных двигателей.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным организовать массовое производство наземных роботизированных платформ для оснащения ими штурмовых групп ВС РФ.

Ранее в правительстве РФ пообещали нарастить производство топлива для внутреннего рынка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами