Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали против жителей села Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) боевые отравляющие вещества. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Житель села Сергей, которого эвакуировали из зоны боевых действий, рассказал, что после применения химического оружия украинцами у людей появлялись трудности с дыханием, привкус миндаля и крови во рту, а также тошнота и рвота.

Другой житель Семеновки по имени Андрей добавил, что вещество сбрасывали с беспилотников. Он вспоминает, что вещество по запаху напомнило нашатырь. «Потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно, до сих пор кашляю хожу... Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило», — рассказал он.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска нанесли удар по городу Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР), в результате атаки загорелось нефтехранилище. Удар ВСУ повредил местное нефтехранилище, на котором началось возгорание. Выяснилось, что удар, предположительно, был нанесен кассетными боеприпасами.

Ранее российский военный заявил, что ВСУ под Часовым Яром все чаще избегают прямого боя.