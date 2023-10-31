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Нарколог оценил роль вакцинации в лечении зависимостей

Нарколог Менделевич: блокирование эйфории с помощью вакцин – вполне достижимо

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Сегодня нет лечения большинства наркологических зависимостей, которое было бы направлено на сам механизм формирования пристрастия к наркотику, рассказал профессор Казанского государственного медицинского университета, нарколог Владимир Менделевич. Однако с помощью вакцин можно добиться блокирования эффекта эйфории, рассказал он в интервью НСН.

Комментируя сообщения о создании вакцины от кокаиновой зависимости, Менделевич напомнил, что этот вопрос изучался в США десятилетиями. При этом ученые стремятся не к тому, чтобы человек избавился от зависимости, а хотят добиться, чтобы эта зависимость не формировалась, пояснил он.

«Есть физическая зависимость, а это и есть болезнь наркозависимость… А есть психологическая, на нее никакая вакцина действовать не будет, – добавил нарколог. – Если человеку нравится, он будет употреблять. При этом блокирование эйфоризирующего эффекта – это вполне достижимая цель».

Сегодня уже есть исследования, доказывающие эффективность лечения от опиоидной и никотиновой зависимостей, есть также международные протоколы по алкогольной зависимости, напомнил Менделевич.

«Ни по одной другой зависимости никакого лечения, которое доказывало бы свою эффективность, не существует», – подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что ученые из федерального университета Минас-Жерайса в Бразилии разработали препарат для наркозависимых. Препарат препятствует возникновению приятных ощущений после употребления кокаина.

Психиатр-нарколог ранее рассказал «Газете.Ru» об опасностях кодирования от алкоголизма. Так, если человек после процедуры все же употребляет алкоголь, это грозит острой интоксикацией.

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