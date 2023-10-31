Лежавшая на дне озера скульптура акулы напугала дайверов

Дайверов из Швейцарии напугала затонувшая скульптура акулы, лежавшая на дне озера, пишет LADBible.

Как считают дайверы, таким образом их мог разыграть кто-то из местных жителей. По словам мужчин, скульптура акулы выглядит в воде максимально реалистично, поэтому мысль о том, что такие хищники не водятся в озерах, при виде ее отходит сначала на второй план.

После того, как кадры со статуей разошлись по соцсетям, комментаторы опознали акулу и заявили, что она использовалась в качестве реквизита во время съемок фильма «Шок у озера» в 1975 году.

Пользователи соцсетей согласны, что, скорее всего, статуя акула оказалась в озере ради шутки, однако многим зрителям такой юмор не понравился.

«Кто, черт возьми, подумал, что это хорошая идея?» — негодуют участники обсуждения.

Ранее в Австралии акула напала на мужчин, рыбачивших с надувной лодки.