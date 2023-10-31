Россиянин заблудился в лесу и провел там двое суток

Сахалинские спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину. Он провел а тайге двое суток, говорится в сообщении Telegram-канала «Спасатели Сахалина».

30 октября утром в поисково-спасательный отряд Южно-Сахалинска обратились местные жители и рассказали о том, что в лесу потерялся мужчина.

В результате поисковой операции его удалось найти. Он рассказал, что провел в лесу двое суток и самостоятельно идти уже не может.

Вместе с сотрудниками ППС мужчину на носилках доставили до машины скорой помощи. Более подробной информации о здоровье потерпевшего пока нет.

Также в середине октября семилетняя девочка заблудилась и провела ночь в приморской тайге. С заявлением в полицию 13 октября обратилась мать первоклассницы. Женщина рассказала, что дочь ушла из дома и не вернулась. К поискам девочки были привлечены сотрудники полиции, ФСБ и МЧС, ребенка также искали 300 волонтеров «ПримПоиск».

В сентябре подросток пропал в тайге под Архангельском во время сбора грибов.

В Новгородской области спасли грибника, который провел в лесу девять дней.

Ранее в Прикамье пенсионерка, заблудившаяся в лесу, выжила благодаря случайной находке.