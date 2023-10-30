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Во Франции задержали совладельца компании «Альфа-Групп»

Le Monde: в Париже задержан совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев

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Wikimedia Commons

Французская полиция задержала совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает Le Monde.

По данным издания, Кузьмичева задержали 30 октября. В его доме в Париже и на вилле в Сан-Тропе были проведены обыски.

В публикации подчеркивается, что в отношении Кузьмичева ведут расследование в связи с возможным отмыванием денег, а также уклонением от уплаты налогов и иными правонарушениями.

11 августа США внесли основателя «Альфа-банка» Михаила Фридмана и еще одного крупного акционера кредитной организации Петра Авена в санкционные списки. Также в них был внесен еще один акционер-основатель инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев и одно юрлицо — Российский союз промышленников и предпринимателей.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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