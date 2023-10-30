На Эльбрусе пройдет гастрокультурный фестиваль

В дни школьных каникул, с 3 до 5 ноября, дети и взрослые смогут отправиться в мир национальной кухни и культурного многообразия Северного Кавказа. На Поляне Азау, у подножия главного пика Европы состоится гастрокультурный фестиваль «Вкус Эльбруса». Организатор мероприятия — Кавказ.РФ.

Этот праздник впервые пройдет на одноименном курорте, но его могут сделать традиционным для открытия зимнего туристического сезона. Поучаствовать в фестивале и попробовать национальные блюда смогут все желающие. Специальную экскурсионную программу с посещением канатной дороги организуют для семей участников специальной военной операции (СВО).

На свежем воздухе можно будет попробовать блюда национальной кавказской кухни, созданные по многовековым рецептам. Участники смогут оценить вкус еды из местных экологически чистых продуктов — мяса, овощей, фруктов и ягод. В меню будут и позиции, которые вдохновлены непосредственно фестивалем. Всего на «Вкусе Эльбруса» будет 10 ресторанных концепций.

Для тех, кто не готов ограничиваться дегустацией традиционных блюд,будет специальный подарок — ежедневное шоу от шеф-поваров с 14:00 до 15:00.

На фестивале выступят творческие коллективы, музыканты, диджей. Пройдут розыгрыши призов от курорта и партнеров, детей будут ждать интерактивные игры. Также «Вкус Эльбруса» станет возможностью познакомиться с разнообразием местных ремесел: мастера предложат свои изделия в сувенирных лавках на Поляне Азау.

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