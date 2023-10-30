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Физиономист раскрыл, правда ли интервью Цыгановой Дудю* – дипфейк

Эксперт-физиономист Воеводин: у дипфейка есть очевидные признаки на видео

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Интервью певицы Вики Цыгановой и ее супруга журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) не является дипфейком, заявил эксперт-физиономист Олег Воеводин. На созданных нейросетями видео можно заметить конкретные признаки, в частности, наличие разрывных частей, чего в данном интервью не наблюдается, объяснил он в беседе с NEWS.ru.

В нейросетях нижняя часть рта зачастую двигается сама по себе, отдельно от верхней, отметил эксперт. «Здесь мы наблюдаем полноценный разговор, нет никаких разрывов на лице, — подчеркнул он. — На одном из фрагментов одно верхнее веко с левой стороны нормальное, а правое слишком большое, разница век очень сильная. Во-вторых, одна часть брови ниже второй части, несмотря на то что она удивляется и делает жалобное лицо», — сказал Воеводин.

Также в качестве доказательства того, что интервью настоящее, физиономист привел отрывок, на котором у Цыгановой, которая в моменте была недовольна чем-то, искривилась верхняя губа.

«Мое мнение: это полноценное, нормальное видео», — заключил Воеводин.

Напомним, Цыганова после публикации интервью, которое длится более трех часов, заявила, что оно было результатом работы «нейросети и технологий deepfake». Ее супруг объяснил эти слова «накатами от власти» на певицу после беседы, а также вспомнил похожую ситуацию с продюсером Иосифом Пригожиным. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Цыганова ранее заявила, что Юрий Дудь* разочаровал ее после интервью.


*признан в РФ СМИ-иноагентом

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