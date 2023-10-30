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Поклонская впервые за полтора года обратилась к подписчикам

Экс-прокурор Крыма Поклонская сообщила о мошенничестве в сети от ее имени

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы и действующий советник Генпрокурора России Наталья Поклонская впервые за почти полтора года написала пост в Telegram, в котором предупредила подписчиков о том, что в интернете от ее имени действуют мошенники.

Поклонская рассказала, что с ее фейковой страницей в соцсети почти год общался гражданин США. Преступникам практически удалось убедить мужчину, что РФ якобы выдала Поклонскую Украине, а для ее освобождения требуется залог размером $100 тыс.

Американец решил сначала проверить информацию и написал администратору фанатского сообщества Поклонской с вопросом, действительно ли ей требуется помощь. Тот подтвердил опасения мужчины и объяснил ему, что аккаунт принадлежит не настоящей Поклонской.

«Сообщаю об этом специально, чтобы обезопасить людей (находящихся в виртуальной реальности) от мошенников, которые представляются мной или кем-то еще», — указала экс-прокурор Крыма.

Она добавила, что оценила человечность и желание помочь со стороны гражданина США, несмотря на непростые отношения между его страной и Россией.

Наталья Поклонская не вела публичную деятельность и соцсети с июня 2022 года, когда перешла на работу в Генпрокуратуру.

Ранее этой осенью Поклонская выложила в Telegram фото и видео с животными.

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