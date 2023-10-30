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Психолог объяснила, почему не стоит возвращаться к бывшим

Психолог Сухова: привычка возвращаться к бывшим говорит о токсичности отношений

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Shutterstock

Попытки возобновить утраченные отношения чаще всего имеют негативные последствия. Об этом в эфире «Радио 1» заявила психолог Анна Сухова. По ее словам, если возвращение к бывшему партнеру стало привычкой, это может говорить о токсичности отношений.

«Эти токсичные отношения не дают вам двигаться вперед и развиваться, вы находитесь в состоянии эмоциональной зависимости. В идеальном варианте вам нужен специалист, который поможет преодолеть это состояние «все понимаю, но сделать ничего не могу». <...> Находясь снова и снова в токсичных отношениях, вы ухудшаете качество своей жизни», — сказала Сухова.

Она добавила, что при желании самостоятельно прекратить бесперспективные отношения важно понять, что чем дольше находишься в эмоциональной зависимости, тем длительнее будет период переживаний.

Психолог Константин Никулин до этого отмечал, что мысль о возвращении к бывшему часто рождается из состояния внутреннего дефицита, когда нет ощущения собственной полноценности без этого человека рядом, что приводит к эмоциональной зависимости.

Ранее психотерапевт объяснила, почему не получается выйти из абьюзивных отношений.

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