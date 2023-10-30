Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в публикации.

Примерно час назад второй раз за день сообщалось о перекрытии движения автотранспорта по мосту.

Также движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали ранним утром 30 октября. Оперативный канал сообщал, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Спустя почти час движение восстановили.

22 октября Крымский мост перекрывали также два раза за сутки. Такие меры объяснялись ремонтными работами.

17 октября движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно приостанавливали.

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