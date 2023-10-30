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Врач рассказала, какие продукты помогут вывести токсины из организма

Врач Мухина: содержащие клетчатку продукты помогут вывести токсины из организма

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Shutterstock

Клетчатка, которая, в том числе, содержится во фруктах и овощах, а также в зерновых, поможет организму вывести токсины и улучшить работу кишечника. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она советует употреблять эти продукты на ежедневной основе. По ее словам, воздействие желудочного сока и ферментов не может разрушить клетчатку, поэтому она способна достичь кишечника и очистить его.

«Это естественный доктор, который избавляет нас от токсинов и улучшает эвакуацию пищи. Клетчатка регулирует уровень холестерина, сахара в крови и также является пребиотиком для бактерий, которые синтезируют в кишечнике очень много витаминов», — подчеркнула Мухина.

Врач отметила, что к продуктам-лидерам по содержанию клетчатки относятся брюссельская капуста, яблоки, морковь, горох и отруби.

Ученые из Университета Балеарских островов до этого выяснили, что употребление кофе, достаточного количества клетчатки и приверженность средиземноморской диете значительно снижают риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), также известной как ожирение печени.

Ранее стало известно, кому опасно употреблять клетчатку.

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