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«Иволга 4.0» выйдет на МЦД в 2024 году

Ликсутов: первая «Иволга 4.0» проходит испытания на экспериментальном кольце

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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Первую «Иволгу 4.0» планируется запустить на МЦД в следующем году, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Пассажиры смогут ездить на самых современных составах по МЦД. При сборке этого комфортного поезда используют 97% отечественных деталей. Сейчас завершаются испытания, необходимые для получения сертификата. Мы продолжаем обновлять подвижной состав на МЦД по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

Испытания нового состава продлятся до середины ноября. В новом поезде будет больше дверей – по три в промежуточных вагонах, благодаря чему пассажиры смогут быстро и без очередей заходить в вагон и выходить из него на своей станции.

«Иволгу 4.0» производит «Трансмашхолдинг» на Тверском вагоностроительном заводе.

Ликсутов подчеркнул, что обновление подвижного состава в Центральном транспортом узле продолжается.

По его словам, в следующем году планируется завершить обновление поездов на маршрутах дальних пригородных зон на МЦД-3, а поезда на маршруте МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожной полностью обновят к концу 2025 года.

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