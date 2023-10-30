В Екатеринбурге задерживаются рейсы из-за закрытия аэропорта Махачкалы

Рейсы «Уральских авиалиний» между Москвой, Екатеринбургом и Махачкалой были перенесены на 31 октября в связи с временным закрытием авиагавани в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале.

«Вылеты сегодняшних рейсов перенесены на 31 октября: U6-83 Екатеринбург – Махачкала, 2:05, U6-84 Махачкала – Екатеринбург, 3:55, U6-451 Домодедово – Махачкала, 0:05, U6-452 Махачкала – Домодедово, 4:15», – отмечается в публикации.

В «Уральских авиалиниях» также добавили, что номера рейсов между Махачкалой и Москвой были изменены на U6-161 и U6-162 соответственно.

До этого сообщалось, что самолеты авиакомпаний Red Wings и «Победа», перенаправленные из аэропорта Уйташ в Махачкале, благополучно приземлились на территории воздушных гаваней в Минеральных Водах и Владикавказе.

Вечером 29 октября протестующие собрались возле входа в здание аэропорта Уйташ, потребовав не пускать в город евреев. Недовольство местных жителей было вызвано прибытием в населенный пункт самолета из Израиля.

Через некоторое время толпа начала проверять документы у всех, кто покидал территорию аэропорта. Позже люди зашли в само здание и прорвались на взлетно-посадочную полосу.

Как сообщила Росавиация, на фоне произошедшего в аэропорту были отложены несколько рейсов. Более того, рейс авиакомпании Red Wings Нижневартовск — Махачкала и рейс авиакомпании «Победа» Москва — Махачкала были перенаправлены в другие населенные пункты.

Согласно последним данным, сотрудники правоохранительных органов освободили аэропорт Махачкалы от протестующих. В настоящее время ведется расследование, начатое в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

Ранее в Росавиации прокомментировали ситуацию в аэропорту Махачкалы.