Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывшему главному детскому психиатру российского округа вынесли приговор

Бывшему главному детскому психиатру по Сибири дали условный срок

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего главного врача областного детского клинического психоневрологического диспансера и экс-главного детского психиатра по Сибирскому федеральному округу Валентины Макашевой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ее обвиняли по статье «присвоение или растрата вверенных средств в особо крупном размере» УК РФ. Согласно версии правоохранителей, Макашева устраивала на работу фиктивных сотрудников, а затем присваивала их зарплату. Таким образом с 2009 до 2020 год врач устроила пятерых работников, за которых получила 9,7 млн рублей. В ходе предварительного следствия подсудимая вернула 8,5 млн рублей.

Суд приговорил бывшего главврача к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в 300 тыс. рублей.

Ранее онколога в Нижегородской области обвинили в подмене лекарств физраствором.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий