Бывшему главному детскому психиатру российского округа вынесли приговор

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего главного врача областного детского клинического психоневрологического диспансера и экс-главного детского психиатра по Сибирскому федеральному округу Валентины Макашевой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ее обвиняли по статье «присвоение или растрата вверенных средств в особо крупном размере» УК РФ. Согласно версии правоохранителей, Макашева устраивала на работу фиктивных сотрудников, а затем присваивала их зарплату. Таким образом с 2009 до 2020 год врач устроила пятерых работников, за которых получила 9,7 млн рублей. В ходе предварительного следствия подсудимая вернула 8,5 млн рублей.

Суд приговорил бывшего главврача к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в 300 тыс. рублей.

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