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Движение катеров и парома восстановили в Севастополе

В Севастополе восстановили работу морского пассажирского транспорта

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Рейд в Севастопольских бухтах открыт, катера и паром возобновили движение. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Работа морского пассажирского транспорта возобновлена», — уточнили в сообщении.

Рейд в бухте Севастополя закрыли утром в понедельник.

Из Артиллерийской бухты не ходили катера на Радиогорку и паром на северную сторону города. Также на другую сторону Севастопольской бухты жители и гости городе не могли попасть катерами с Графской пристани.

Компенсационный маршрут организовали на площадях Нахимова и Захарова.

В ночь на 30 октября в Севастополе слышали громкие звуки над акваторией. Губернатор Михаил Развожаев пояснил, что Черноморский флот над акваторией отбивает атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ в Черном море обнаружили два военных катера ВМС Украины без экипажей.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

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