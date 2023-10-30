Движение катеров и парома восстановили в Севастополе

Рейд в Севастопольских бухтах открыт, катера и паром возобновили движение. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Работа морского пассажирского транспорта возобновлена», — уточнили в сообщении.
Рейд в бухте Севастополя закрыли утром в понедельник.
Из Артиллерийской бухты не ходили катера на Радиогорку и паром на северную сторону города. Также на другую сторону Севастопольской бухты жители и гости городе не могли попасть катерами с Графской пристани.
Компенсационный маршрут организовали на площадях Нахимова и Захарова.
В ночь на 30 октября в Севастополе слышали громкие звуки над акваторией. Губернатор Михаил Развожаев пояснил, что Черноморский флот над акваторией отбивает атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ в Черном море обнаружили два военных катера ВМС Украины без экипажей.
Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.