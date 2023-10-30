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В работе Telegram произошел сбой

«Сбой.РФ»: пользователи российских регионов сообщили о сбоях в работе Telegram

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Shutterstock

Пользователи Telegram из разных регионов РФ пожаловались на сбои в работе мессенджера в ночь на 30 октября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.РФ».

Согласно его данным, всего поступило более 9 тыс. жалоб от пользователей. Наиболее массовый сбой зафиксирован в Краснодарском крае: 36% обратившихся — это кубанцы. Кроме того, о неполадках в работе сервиса заявили 16% жителей Ростовской области. 11% жалоб поступило из Ставропольского края, 8% — из Москвы, 7% — из Воронежской области.

По словам пользователей, мобильное приложение не прогружается. Они или совсем не могут отправить сообщения, или мессенджер размещает их с большой задержкой.

В конце июля в России уже фиксировали сбой работе Telegram.

В мае инженер Google Дэн Рева обнаружил в версии мессенджера для macOS опасную уязвимость, которая активирует камеру и микрофон без ведома владельца устройства.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России научилась отслеживать активность пользователей мессенджеров Telegram, WhatsApp и Signal.

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