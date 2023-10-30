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Жителям Москвы посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за гололедицы

Столичный дептранс: на дорогах Москвы возможно образование гололедицы

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Илья Питалев/РИА Новости

В понедельник на дорогах Москвы возможно образование гололедицы, поэтому жителям столицы посоветовали не ездить на личных автомобилях. Об этом сообщает столичный дептранс.

«Сегодня утром ожидаются дождь и мокрый снег — соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — уточнили в ведомстве.

В дептрансе отметили, что синоптики предсказывают в Москве ухудшение погоды и не исключают образование гололедицы. В ведомстве пояснили, что при поездке по городу в первый день недели безопаснее воспользоваться городским транспортом.

Кроме того, автовладельцев попросили избегать резких маневров, проявлять особую осторожность на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Накануне москвичам рассказали о дождливой погоде на новой неделе. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, потепление до +10 °C и дождь прогнозируются в столице в ближайшие дни. С четверга, 2 ноября, в Москве будет понижаться температура, столбики термометров покажут не выше +6 °C.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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