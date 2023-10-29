ВСУ обстреляли деревню в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Городище, расположенную в Рыльском районе Курской области. О ситуации в населенном пункте в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Как он отметил, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Кроме того, удалось обойтись без перебоев с газоснабжением и подачей воды в здания.

«Подомовой обход продолжается, при необходимости окажем помощь в ремонте поврежденного имущества», — подчеркнул глава области.

Другие подробности в настоящее время не уточняются.

25 октября украинские военнослужащие обстреляли курское село Козино. По данным Telegram-канала Mash, всего в населенном пункте зафиксировали падение не менее 20 снарядов разного калибра.

Согласно материалу, в ходе атаки бойцы ВСУ использовали минометы и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Также обстрел велся из танка, однако никто из граждан не пострадал.

В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле села Попово-Лежачи. Он указал, что в населенном пункте было зафиксировано семь прилетов.

Ранее в Курской области при атаке украинского дрона пострадал строитель.