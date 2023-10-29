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Жителей Дагестана призвали ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск

Власти Дагестана попросили ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск

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Pixabay

Жителей Дагестана призвали временно ограничить движение по трассе МахачкалаКаспийск. С таким призывом к ним обратилось правительство республики, сообщается в его Telegram-канале.

«Уважаемые дагестанцы! В связи с инцидентом в аэропорту города Махачкалы просим жителей республики временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск», — сказано в сообщении.

До этого глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал происходящее в Дагестане спланированной извне провокацией.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявили, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

Ранее муфтии Северного Кавказа осудили проявления антисемитизма.

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