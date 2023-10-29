Глава Северной Осетии назвал провокацией извне происходящее в Дагестане

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал происходящее в Дагестане спланированной извне провокацией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как заявил чиновник, Северный Кавказ является многонациональным и многоконфессиональным краем.

«Мы всегда гордились и гордимся своим теплым отношением друг к другу – вне зависимости от национальности и вероисповедания» — указал он.

Меняйло выразил уверенность, что «всплеск ксенофобии», который сейчас происходит в соседних с Северной Осетией регионах, «подогревается из-за пределов » России.

Он также заявил, что понимает «чувства мусульман, которые хотят выразить поддержку Палестине».

«Но поддержка – это не значит, что нужно проявлять агрессию по отношению к людям какой бы то ни было национальности! Это совершенно разные вещи! Друзья, мы сейчас боремся с коварным и опасным врагом, который не гнушается самыми бесчеловечными методами. Это нужно понимать и сохранять холодную голову!» — написал глава Северной Осетии.

Он призвал не верить фейкам и призывам к протестам.

«Нельзя позволить расшатать наше общество изнутри! Потому что наша сила – в единстве!» — добавил Меняйло.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

26 октября глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в мечетях республики проходят массовые Тахаджуд-намазы в поддержку Палестины. По его словам, мусульмане просят Аллаха «избавить палестинский народ от сионистского произвола».

Ранее муфтии Северного Кавказа осудили проявления антисемитизма.