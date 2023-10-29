Толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Махачкалы

Жители Махачкалы выкладывают в социальных сетях видео с людьми, которые прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным электронного табло, самолет из Израиля сел в столице Дагестана в 19:18.

До этого Росавиация сообщила о закрытии аэропорта Махачкалы «в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта».

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

26 октября глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в мечетях республики проходят массовые Тахаджуд-намазы в поддержку Палестины. По его словам, мусульмане просят Аллаха «избавить палестинский народ от сионистского произвола».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.