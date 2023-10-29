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Движение по Крымскому мосту перекрыли со стороны Тамани

Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани временно перекрыли

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи было временно перекрыто. По данным на 11:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

В прошлое воскресенье движение по мосту приостанавливали дважды за сутки. Такие меры объяснялись ремонтными работами.

17 октября движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно перекрывали.

Ранее в Крыму заявили о причастности трех стран к терактам на мосту.

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