Илон Маск заявил, что в секторе Газа не зафиксированы попытки подключения к Starlink

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети Х под постом министра связи Израиля о том, что палестинское движение ХАМАС будет использовать Starlink для «террористической деятельности» заявил, что ни один из терминалов спутниковой связи сети Starlink не пытался осуществить подключение из сектора Газа.

«Мы не настолько наивны. Если терминал подключится, мы примем чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что он используется исключительно в гуманитарных целях», — написал он.

Бизнесмен отметил, что перед включением терминалов будет проведена проверка безопасности совместно с американскими и израильскими властями.

Ранее Илон Маск заявлял, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно признанным организациям по оказанию помощи в секторе Газа.

Starlink — проект компании SpaceX, целью которого является создание глобальной сети из тысяч спутников, которые будут обеспечивать высокоскоростной доступ к интернету в любой точке Земли.

До этого Маск дал ответ комиссару Европейской комиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону на его письмо о «незаконном контенте и дезинформации» об израильско-палестинском конфликта, которые якобы распространяет социальная сеть X.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.