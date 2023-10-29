Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Илон Маск заявил, что в секторе Газа не зафиксированы попытки подключения к Starlink

Маск: подключение сети Starlink в Газе будет на согласовании с США и Израилем

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети Х под постом министра связи Израиля о том, что палестинское движение ХАМАС будет использовать Starlink для «террористической деятельности» заявил, что ни один из терминалов спутниковой связи сети Starlink не пытался осуществить подключение из сектора Газа.

«Мы не настолько наивны. Если терминал подключится, мы примем чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что он используется исключительно в гуманитарных целях», — написал он.

Бизнесмен отметил, что перед включением терминалов будет проведена проверка безопасности совместно с американскими и израильскими властями.

Ранее Илон Маск заявлял, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно признанным организациям по оказанию помощи в секторе Газа.

Starlink — проект компании SpaceX, целью которого является создание глобальной сети из тысяч спутников, которые будут обеспечивать высокоскоростной доступ к интернету в любой точке Земли.

До этого Маск дал ответ комиссару Европейской комиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону на его письмо о «незаконном контенте и дезинформации» об израильско-палестинском конфликта, которые якобы распространяет социальная сеть X.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий