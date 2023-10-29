В Москве студента арестовали за обложку студбилета с бело-красно-белым флагом

Зеленоградский районный суд Москвы арестовал на пять суток студента Московского института электронной техники (МИЭТ) Даниила Войтовича за демонстрацию запрещенной символики. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Мосгорсуда.

Молодого человека признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Согласно тексту судебного решения, Войтович дважды показал обложку студенческого билета с изображением бело-красно-белого флага на проходной своего вуза и при покупке билета в железнодорожной кассе. Это стало основанием для составления полицией административного протокола. В суде расценили обложку как символику полка имени Кастуся Калиновского, состоящего из белорусских граждан, которые воюют в составе украинских войск против России.

Бело-красно-белый флаг стал популярен среди протестующих в ходе массовых протестов в Белоруссии летом 2020 года, причиной которых стало несогласие с результатами президентских выборов в стране. Он являлся официальным флагом Белоруссии с 1991 года. В 1995 году на референдуме 75% белорусов выбрали «новый старый» герб и флаг — модернизированные советские символы Белорусской ССР, принятые в 1951 году.

18 октября сообщалось, что Дзержинский суд Петербурга арестовал гражданина Швейцарии Сильвана Штадельманна за демонстрацию нацистской символики. По данным пресс-службы суда, днем 7 октября Штадельманн нанес на стену в номере отеля «Пассаж» символ СС, а также продемонстрировал нацистское приветствие у стойки администратора.

Ранее в Брянске мужчину арестовали за марш нацистской Германии на звонке телефона.