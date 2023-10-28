В Лондоне на митинг в поддержку Палестины вышли тысячи людей

В Лондоне тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины, потребовав прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Тысячи протестующих вышли на улицы Великобритании, требуя прекращения огня», — отмечается в публикации телеканала.

Многотысячное шествие в данных момент проходит в центре столицы Великобритании по направлению к площади у парламента страны, полиция ожидает участие в демонстрации около 100 тыс. людей.

Телеканал передает, что аналогичные акции проходят и в других городах Британии, в том числе в Манчестере и Глазго.

28 октября сообщалось, что суд в Париже оставил в силе запрет властей на проведение демонстрации в поддержку Палестины.

22 октября префектура полиции Парижа сообщала, что манифестации в поддержку Палестины и за прекращение ударов по сектору Газа организованной на площади Республики приняли участие 15 тыс. человек.

Ранее Макрон предостерег Иран от эскалации ситуации.