В Лондоне на митинг в поддержку Палестины вышли тысячи людей

В Лондоне тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины, потребовав прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Тысячи протестующих вышли на улицы Великобритании, требуя прекращения огня», — отмечается в публикации телеканала.
Многотысячное шествие в данных момент проходит в центре столицы Великобритании по направлению к площади у парламента страны, полиция ожидает участие в демонстрации около 100 тыс. людей.
Телеканал передает, что аналогичные акции проходят и в других городах Британии, в том числе в Манчестере и Глазго.
28 октября сообщалось, что суд в Париже оставил в силе запрет властей на проведение демонстрации в поддержку Палестины.
22 октября префектура полиции Парижа сообщала, что манифестации в поддержку Палестины и за прекращение ударов по сектору Газа организованной на площади Республики приняли участие 15 тыс. человек.
Ранее Макрон предостерег Иран от эскалации ситуации.