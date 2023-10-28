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В Севастополе заметили женщину с пистолетом, стреляющую по подросткам

В Севастополе засняли вооруженную женщину, открывшую огонь на детской площадке

В Севастополе женщина открыла на улице стрельбу в сторону подростков. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Подслушано в Севастополе».

На кадрах женщина в черном ходит с, предположительно, пневматическим пистолетом в руках вокруг детской площадки, на которой играют подростки. В какой-то момент она прицелилась и начала стрелять из пистолета, а затем убрала оружие в дамскую сумку.

По некоторым данным, женщина и ее сын с инвалидностью страдают от травли, начатой несовершеннолетними авторами этой видеозаписи.

Как сообщается в Telegram-канале Следкома, обстоятельства произошедшего уже устанавливаются. Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался этим делом и поручил доложить о результатах предварительной проверки по факту инцидента.

Ранее россиянка обнаружила у сына пулю в виске.

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