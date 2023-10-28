Авиарейс Москва — Бишкек подал сигнал бедствия

Авиарейс YK884 Москва — Бишкек подал сигнал бедствия, пролетая над Самарой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причина объявления чрезвычайно ситуации на борту Airbus A320-231 пока неизвестна. По данным Mash, в настоящее время решается вопрос об экстренной посадке самолета в аэропорту Самары.

15 октября сообщалось, что на борту военно-транспортного самолет Ан-12, которые следовал из Сызрани в Санкт-Петербург, произошло возгорание над Самарской областью.

В конце сентября самолет Ан-26 сообщением Ленск-Иркутск совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска в связи с отказом левого двигателя.

Утром 12 сентября самолет Airbus A320, который подавал сигнал тревоги, произвел посадку вне аэродрома в Новосибирской области, — воздушное судно село в поле вблизи населенного пункта Каменка. Все пассажиры были эвакуированы.

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