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Россиянин украл грузовой автомобиль и сдал его на металлолом

В Сочи мужчина украл грузовой автомобиль и сдал его на металлолом

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Телеграм-канал «Полиция Сочи»

В сочинском поселке Лоо оперативники раскрыли кражу грузовика Mercedes, ее украл со стоянки местный житель и сдал авто в пункт приема металлолома. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Сочи».

В Сочи хозяин оставил неисправную машину возле металлобазы на время ремонта, а когда пришел, не увидел ее на месте. Мужчина обратился в полицию.

Как установили правоохранители, старенький грузовик украл местный житель, мужчина погрузил авто на эвакуатор и сдал его на металлолом.

Возбуждено уголовное дело о краже, по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний ранее судимый житель Сочи, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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