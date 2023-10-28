При взрыве на шахте им. Костенко в Казахстане погибли 16 человек

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в казахстанском городе Караганда возросло почти до 20, экстренные службы продолжают поиски уцелевших. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz со ссылкой на представителей «АрселорМиттал Темиртау», владельцев шахты.

«На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются», — уточнили в организации.

Спасатели нашли на месте взрыва 16 шахтеров без признаков жизни.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели, ведутся поиски рабочих шахты.

По предварительной версии, в лаве произошел взрыв газометана.

До этого один человек пострадал при взрыве в шахте в Кемеровской области. Шахта «Ерунаковская-8» расположена недалеко от Новокузнецка, рядом с поселком Усково в Новокузнецком муниципальном районе.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.