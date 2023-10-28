Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

При взрыве на шахте им. Костенко в Казахстане погибли 16 человек

Число погибших при аварии на шахте в Караганде увеличилось до 16

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в казахстанском городе Караганда возросло почти до 20, экстренные службы продолжают поиски уцелевших. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz со ссылкой на представителей «АрселорМиттал Темиртау», владельцев шахты.

«На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются», — уточнили в организации.

Спасатели нашли на месте взрыва 16 шахтеров без признаков жизни.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели, ведутся поиски рабочих шахты.

По предварительной версии, в лаве произошел взрыв газометана.

До этого один человек пострадал при взрыве в шахте в Кемеровской области. Шахта «Ерунаковская-8» расположена недалеко от Новокузнецка, рядом с поселком Усково в Новокузнецком муниципальном районе.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий