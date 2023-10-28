Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Семилетний мальчик по пояс увяз в болоте во время игры с друзьями

В Ульяновской области семилетний мальчик увяз в болоте

close
100%
«МЧС Ульяновской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МЧС Ульяновской области»

В Димитровграде Ульяновской области ребенок по пояс увяз в болоте на реке Мелекесске, ему потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Инцидент произошел днем 26 октября, в экстренные службы обратились очевидцы, которые рассказали, что в болоте возле реки Мелекесска по пояс увяз маленький ребенок.

Выяснилось, что мальчик играл с друзьями и застрял в трясине недалеко от берега, выбраться самостоятельно он не мог. На помощь ребенку пришли спасатели регионального МЧС, сотрудники Росгвардии и прохожие, мальчика вытащили из болота.

Медики диагностировали у пострадавшего переохлаждение, семья от госпитализации отказалась, школьник передан родителям.

Ранее российский школьник упал в пятиметровый овраг и напоролся на арматуру.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий