Семилетний мальчик по пояс увяз в болоте во время игры с друзьями

В Димитровграде Ульяновской области ребенок по пояс увяз в болоте на реке Мелекесске, ему потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Инцидент произошел днем 26 октября, в экстренные службы обратились очевидцы, которые рассказали, что в болоте возле реки Мелекесска по пояс увяз маленький ребенок.

Выяснилось, что мальчик играл с друзьями и застрял в трясине недалеко от берега, выбраться самостоятельно он не мог. На помощь ребенку пришли спасатели регионального МЧС, сотрудники Росгвардии и прохожие, мальчика вытащили из болота.

Медики диагностировали у пострадавшего переохлаждение, семья от госпитализации отказалась, школьник передан родителям.

Ранее российский школьник упал в пятиметровый овраг и напоролся на арматуру.