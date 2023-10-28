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Индия может ввести условно безвизовый режим для россиян

АТОР: Индия и Россия ведут переговоры о введении безвиза на 15 дней

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Shutterstock

Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о введении безвизового въезда на 15 дней для туристов. Такой информацией с rg.ru поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«С Китаем уже функционирует вариант групповых безвизовых перевозок, и он начал реально работать, но ведется речь о том, чтобы освободить до 15 дней туристов от визы, как это сейчас произошло между Китаем и Казахстаном», — уточнил Мурадян.

Аналогичные переговоры РФ ведет и с Индией, утверждает эксперт. По словам представителя АТОР, сначала власти двух стран хотят запустить групповой безвиз, а затем добиться упрощения визового режима.

Как рассказал изданию вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, смягчение визовых условий между Россией и другими странами более чем вероятно. Он привел в пример ситуацию со Шри-Ланкой, которая не так давно отменила платные визы для россиян.

Ранее в МИД РФ рассказали о безвизовых поездках в Иран.

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