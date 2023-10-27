В США в воздухе столкнулись два частных самолета

В аэропорту американского штата Техас два частных самолета столкнулись в воздухе. Об этом сообщает Telegram-канал AviaNews.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в аэропорту города Хьюстон. Два частных самолета столкнулись в воздухе — один задел законцовкой крыла хвостовую часть другого.

Предварительно, бизнес-джет Hawker H850XP начал взлет, не дождавшись разрешения диспетчера, когда самолет Cessna C510 совершал посадку на пересекающуюся взлетно-посадочную полосу. Так произошло столкновение двух воздушных суден.

В результате произошедшего никто не пострадал, сообщает AviaNews. Пилоты смогли вернуть воздушные суда в аэропорт и благополучно посадить их.

Ранее в трех аэропортах Москвы задержали более 35 авиарейсов.